Carburanti: a Mantova prezzi nella media (che è molto alta)

MANTOVA Il prezzo medio regionale dei carburanti, dove esposto, ieri era di 1.846 euro al litro per il diesel e 1,942 per la benzina verde (solo qualche giorno fa i prezzi medi regionali erano rispettivamente 1,822 e 1,931). Media che a Mantova in linea di massima viene confermata; l’importante è non fasi servire alle pompe delle varie aree di servizio. Chi da da sé fa per qualche centesimo di meno. ma almeno resta sotto la soglia dei due euro al litro, che viene abbondantemente superata quasi ovunque quando si passa dal self-service al servito, con cifre da autostrada. È la classica amara sorpresa che gli italiani trovano al ritorno dalle vacanze, e non parliamo di furto in abitazione ma di furto al distributore di carburante. Ieri i prezzi del self service andavano da un minimo di 1,769 a 1,839 euro al litro, mentre per la benzina i prezzi partivano da 1,879 per arrivare a 1,959 euro al litro. Le note, anzi, le cifre dolenti erano per quei temerari che facevano rifornimento con il servito. Qui in alcuni casi il diesel è stato pagato fino a 2,149 al litro mentre la benzina ha raggiunto i 2,169 euro al litro. C’è poi l’opzione diesel e benzina plus e in questo caso al self service si sono toccati i 2,124 euro per un litro di benzina plus. Detto questo si stava peggio all’inizio dell’anno, quando la forbice dei prezzi per la benzina era 1,795 e 2,017) al litro per il self service, mentre il servito era tra 1,795 e 2,042). Otto mesi fa il diesel era tra 1,825 e 2,097 al self- service, e tra 1,825 e 2,099 il servito. I gestori si mettono in tasca 3,5 centesimi al litro per il self service e 5 centesimi per il servito. Lordi.