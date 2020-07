Catena di solidarietà di Rsu e movimenti politici ai cancelli Corneliani

MANTOVA Catena di solidarietà per i dipendenti della Corneliani che attendono l’esito del tavolo convocato al Mise lo scorso 3 luglio, e il concretizzarsi dell’interessamento del ministro Patuelli dato in diretta dal titolare del dicastero durante la risottata della settimana scorsa.

Frattanto ai cancelli continuano le testimonianze di vicinanza morale e solidarietà da parte di rappresentanze sindacali, di lavoratori di altri impianti produttivi e anche di movimenti politici. Ieri pomeriggio è stata la volta delle Rsu della Polis e dei rappresentanti della lista Palazzi 2020, la lista “Gialla” coordinata dall’assessore Iacopo Rebecchi.

Sempre ieri ha avuto corso il dibattito via social organizzato e coordinato da Sinistra italiana Mantova sulla propria pagina Facebook; dibattito incentrato sulla crisi covid e la situazione delle fabbriche virgiliane rispetto al tessuto produttivo del territorio. cui hanno preso parte i segretari generali delle categorie industriali della Cgil, Filctem e Fiom.