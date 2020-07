Prestato al Louvre l’affresco mantegnesco

MANTOVA Già nel dicembre 2018 era pervenuta la richiesta di prestito dell’affresco mantegnesco Occasio e Poenitentia da parte di Jean-Luc Martinez, direttore del Louvre di Parigi, e di Caludio Salsi, direttore dei Musei storici di Milano, per la mostra dal titolo “Il corpo e l’anima. Sculture italiane da Donatello a Michelangelo (1460 – 1520)”, che si terrà al Louvre dal 22 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021, e quindi al Castello Sforzesco dal 5 marzo al 6 giugno 2021.

L’opera, assicurata per 250mila euro, è oggi esposta nei musei civici di Palazzo San Sebastiano. L’esposizione itinerante da Parigi a Milano è curata da Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi e Francesca Tasso, e si propone di indagare la scultura italiana rinascimentale in dialogo con pittura, grafica e oggetti d’arte evidenziando i principali temi che percorrono l’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento fino ad arrivare al momento di apogeo del pieno Rinascimento, entro il 1520, con Michelangelo.