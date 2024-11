Cercò di derubare la compagna, 7 mesi per tentata rapina impropria

Mantova Al culmine di un litigio con la propria compagna aveva cercato di strapparle di spalla la borsetta con all’interno una ventina di euro in contanti. A finire nei guai, per l’ennesima volta, era stato in tale circostanza un quarantenne italiano residente a San Benedetto Po. Nello specifico i fatti a lui ascritti risalivano alla fine del 2018 quando, davanti a un supermercato di Borgo Virgilio, aveva tentato di rapinare la convivente. Un intento predatorio bloccato però sul nascere stante la ferma resistenza della persona offesa la quale, non cedendo allo strattone ricevuto era così riuscita a far desistere l’uomo e a metterlo in fuga per poi denunciarlo. Una vicenda che ieri, all’esito del processo a lui instaurato, ha visto il suo epilogo. Riqualificando infatti il reato da rapina a tentata rapina impropria il giudice Stefano Ponti ha condannato l’imputato a 7 mesi e 3 giorni di reclusione contro i quattro anni chiesti dal Pm.