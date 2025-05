Chinesiologia per il pre e post-parto: diastasi addominale e pavimento pelvico. Cosa fare?

Terza puntata della rubrica salute e benessere del dott. Ongari. Gravidanza e chinesiologia,

postura e prevenzione: come affrontare i cambiamenti del corpo e rieducarlo nel pre e post-parto

ATTIVITÀ FISICA E LINEE GUIDA NAZIONALI

Come riporta la Linea Guida 1/2023 SNLG italiana, pubblicata dallIstituto Superiore di Sanità (ISS), l’attività fisica per le donne in gravidanza non comporta rischi. Naturalmente, sono necessarie precauzioni: evitare gli sport ad alto impatto, le attività che espongono a cadute, traumi addominali o sforzi intensi. Per questo è essenziale scegliere esercizi idonei e affidarsi a uno specialista del movimento: il Chinesiologo. È lui lo specialista di riferimento: esperto in movimento adattato, somministra esercizio terapeutico e protocolli specifici per il pre e postparto.

Con la gravidanza il corpo cambia: l’intervento mirato del Chinesiologo diventa fondamentale, nel pieno rispetto delle esigenze individuali.

IL CORPO CHE CAMBIA: GRAVIDANZA E ADATTAMENTI POSTURALI

Durante la gravidanza, il corpo della donna affronta cambiamenti profondi, necessari per la crescita del bambino. L’aumento di peso, l’espansione dell’utero, lo spostamento del baricentro e le variazioni ormonali generano tensioni sulla colonna vertebrale, addome e pavimento pelvico.

Avviene una compensazione posturale generale: la parete addominale si dilata, la curva lombare si accentua, il bacino ruota, il diaframma cambia posizione, e i muscoli della schiena si sovraccaricano. Questa adattamenti hanno un costo: indeboliscono il sistema addominale-pelvico e lombare-sacrale. Ciò da origine alla “diastasi addominale” e all’indebolimento del pavimento pelvico.

DIASTASI ADDOMINALE: COS’È E COME RICONOSCERLA

La gravidanza dilata la parete addominale e crea una separazione tra i muscoli Retti dell’addome chiamata “Diastasi”, palpabile al tatto nel post-parto. Condizione che si riscontra anche in soggetti con obesità, sforzi cronici o allenamenti errati. Causa instabilità lombare, dolore, rischio di ernie (vertebrali, addominali, inguinali) e patologie a lungo termine. Ti insegno un test manuale per l’autovalutazione della Diastasi:

• Sdraiati supina, gambe piegate, mano sull’addome. Solleva lentamente testa e spalle. Se le dita affondano tra i muscoli addominali, hai diastasi. Molte donne convivono con questa condizione senza saperlo, lamentando “pancia molle”, “pancia sporgente” (ptosi) o lombalgia.

È fondamentale sapere che, in presenza di diastasi, c’è un coinvolgimento del pavimento pelvico: una disfunzione di una zona comporta disfunzione dell’altra. Il buon Chinesiologo deve valutare entrambi i distretti prima di iniziare la rieducazione.

SUOLO PELVICO: IL SISTEMA PROFONDO DA RIEDUCARE

Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli che chiude inferiormente il bacino e sostiene vescica, utero e intestino. Durante la gravidanza e il parto, si distende, perde tono e forza.

Lavora in sincronia con il diaframma addominale durante il respiro, perciò si chiama anche “diaframma pelvico”. Se la loro coordinazione si interrompe, il sistema “core” perde efficienza e c’è rischio di patologie muscolo-scheletriche, vertebrali, viscerali e pelviche. Se noti incontinenza, piccole perdite di orina involontarie, dolori pelvici, senso di peso o instabilità, hai il suolo pelvico debole. Attenzione: il suolo pelvico può indebolirsi anche senza la gravidanza. Ristabilire la loro sinergia richiede un intervento di rieducazione posturale e motoria, guidato dal Chinesiologo specializzato.

L’INTERVENTO DEL CHINESIOLOGO: PREVENIRE, RECUPERARE, RIEDUCARE

Alla luce delle evidenze scientifiche, è doverosa la valutazione approfondita di diastasi e pavimento pelvico PRIMA di eseguire esercizi post-parto, ciò può farlo solo il Chinesiologo laureato. Attenzione: senza un protocollo personalizzato, si rischia di peggiorare la condizione.

Alcuni esercizi sono infatti controindicati in caso di diastasi e debolezza pelvica. Non basta “allenare”: serve una rieducazione addomino-pelvica e lombo-sacrale, che tenga conto della postura e della fisiologia femminile, del respiro e diaframma. Il Chinesiologo Clinico, abilitato alla somministrazione dell’esercizio adattato, interviene:

• Nel PRE-PARTO: per migliorare mobilità, attivazione dell’addome, percezione del bacino e gestione del respiro, oltre a proporre esercizi di allenamento adattato.

• Nel POST-PARTO: interviene per ridurre la diastasi, rinforzare il core e pavimento pelvico, prevenendo complicanze.

POSTURA, RESPIRO E CORE: RIPARTIRE DAL CENTRO DEL CORPO

Per un recupero efficace propongo un protocollo integrato che ho personalmente definito, organizzato in 3 step:

1) Riequilibrio posturale del bacino: molte pazienti mi riportano che non hanno trovato beneficio dal rinforzo addominale e pelvico già svolto. Il problema non sono gli esercizi, ma il bacino ruotato che impedisce il rinforzo. Bisogna PRIMA riequilibrare il bacino con esercizi di chinesiologia posturale e solo DOPO rinforzare la muscolatura addomino-pelvica. Prima si riequilibra il bacino, poi si potenzia.

2) Rieducazione respiratoria, addomino-pelvica e lombo-sacrale: addome e pavimento pelvico sono progettati per lavorare in sinergia. Allenare uno senza l’altro NON apporta benefici stabili. Gli esercizi Kegel per il pavimento pelvico, se non coinvolgono i muscoli addominali profondi, danno risultati parziali. Bisogna considerare la catena respiratoria profonda, mettere in comunicazione diaframma buccale con quello addominale e pelvico.

3) Potenziamento del core e della muscolatura pelvica: generalmente il potenziamento post-parto parte da questo punto, ma come spiegato deve essere invece lo step FINALE. Solo dopo gli step precedenti gli esercizi Kegel, palline cinesi e altri metodi trovano davvero efficacia.

Il pavimento pelvico, i muscoli addominali profondi (come il Trasverso) e il diaframma formano un’unità funzionale. Per recuperare stabilità e qualità della vita, bisogna agire sull’intero sistema, non sul singolo sintomo. Con la Chinesiologia e il movimento “kinesis” torna a muoverti in modo sano e previeni problematiche future.

MOVIMENTO È TERAPIA

Il Chinesiologo con Laurea Magistrale in “Scienze e tecniche dell’esercizio fisico preventivo e adattato” è il professionista abilitato per somministrare esercizio terapeutico adattato al pre e post-parto. Se desideri prevenire complicanze è il momento di agire già durante la gravidanza. Se senti il bisogno di migliorare o di recuperare dal parto, prenota una valutazione chinesiologica e costruisci un percorso su misura, fondato su scienza, competenza e ascolto. Il movimento “kinesis” è la tua medicina. Come dico sempre: Muoviti bene, poi muoviti molto.

Dott. Aaron Ongari

www.iltuochinesiologo.it