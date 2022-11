Clandestini e indesiderati: 12 messi alla porta. Metà sono irregolari

MANTOVA – Sei ordini di allontanamento da territorio nazionale nei confronti di altrettanti extracomunitari irregolari su 302 persone identificate. È questa una parte del bilancio dei controlli straordinari effettuati dagli agenti della Polizia di Stato durante la settimana appena trascorsa. Nello specifico si è trattato del proseguimento di una serie di servizi mirati al contrasto del degrado urbano e dei reati che destano maggior allarme sociale. A tale proposito personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia e agenti della Polizia Locale di Mantova, hanno effettuato una serie di controlli mirati, soffermandosi in modo particolare nelle aree più critiche del centro cittadino virgiliano tra cui piazza Cavallotti e corso Libertà, giardini Viola, giardini Valentini, giardini Tazio Nuvolari, via Lungorio, piazza 80° Fanteria, piazza Don Leoni, piazza Virgiliana e largo Pradella zona Ma.Mu. Nel corso di tali servizi sono stati identificate complessivamente 302 persone e controllati 177 veicoli. Oltre ai sei ordini di allontanamento disposti dal questore conseguenti ai relativi decreti di espulsione emessi dal prefetto di Mantova, lo stesso questore ha emesso anche tre avvisi orali e altrettanti fogli di via obbligatori, rispettivamente uno della durata di 2 anni e due della durata di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti socialmente pericolosi.