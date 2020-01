Colle Aperto, nuova vita per l’ex IperSimply

MANTOVA Hanno riscosso successo gli incontri della Giunta Palazzi nei quartieri di Colle Aperto e Borgo Angeli che si sono svolti nella serata di martedì 28 gennaio. Entrambi gli appuntamenti, infatti, hanno visto la partecipazione di molti residenti dei due quartieri della città riempendo le sale rispettivamente del Centro Aperto e del Centro Sociale Margherita Hack.

Al primo appuntamento è stato presentato il lavoro intrapreso dall’Amministrazione comunale per abbattere il magone di Colle Aperto: “Dopo molti anni di parole e dibattiti – ha detto il sindaco Mattia Palazzi –, finalmente verrà abbattuto. Libereremo il quartiere, dunque, da tale oscenità e al suo posto realizzeremo un centro polifunzionale per famiglie, giovani e anziani che renderà l’area in questione ancora più bella, frequentata e sicura”. E’ stato poi l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli ad illustrare il progetto. “L’area attualmente occupata dal magone sarà adibita a verde – ha sottolineato Martinelli – e vi sarà costruito un centro polivalente destinato ad attività ludico ricreative su due piani. Uno spazio sarà usufruibile da giovani e anziani, per attività sportive e sociali, con spogliatoi, uffici, ed uno spazio esterno per feste, cucina, bar, eventuale ambulatorio. L’investimento da parte dell’Amministrazione comunale per tali interventi è di 1 milione e 800 mila euro. I lavori dovrebbero partire entro l’anno in corso.

Il sindaco Palazzi ha fatto sapere, poi, che ci sono anche delle trattative in corso con degli interlocutori privati per riaprire delle attività all’interno dell’ex IperSimply, ma che maggiori dettagli si sapranno entro un mese. Infine, l’Amministrazione ha fatto sapere che verranno studiate iniziative pensate per l’integrazione nel quartiere e altre rivolte agli anziani con progetti appositi pensati per la terza età.

La Giunta poi si è spostata nel quartiere degli Angeli. Qui l’assessore Martinelli ha presentato una bozza di progetto per la realizzazione di un parcheggio libero a raso nell’area abbandonata vicino alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli. “Si tratta di un’opera importante per il quartiere e richiesta dai residenti – ha detto Martinelli –. L’area è della chiesa e di un privato con i quali abbiamo deciso insieme, durante un tavolo di lavoro, di realizzare un parcheggio pubblico e chiudere quindi una questione annosa che si portava avanti da molti anni. Il Comune sistemerà una parte delle mura e riqualificheremo l’area in questione. Ora ragioneremo sulle tempistiche dei lavori, che comunque dovrebbero iniziare il prossimo anno, e su quanti posti auto realizzare”. L’entrata e uscita dal parcheggio sarà sempre su via della Certosa. Martinelli poi ha sottolineato l’importante e primo intervento in assoluto per la rete delle acque meteoriche in strada Chiesanuova, che dovrebbe chiudersi entro la fine di marzo, per risolvere il problema degli allagamenti. La Giunta poi si è resa disponibile per studiare alcune situazioni di viabilità interna del quartiere con i residenti. Martinelli ha anche annunciato un bando vinto dal Comune per realizzare un tratto di ciclabile che collegherà Dosso del Corso con strada Chiesanuova “la nostra intenzione è quella di collegare con delle ciclopedonali tutti i quartieri alla città”. L’assessore Murari, invece, ha fatto sapere che sono state avviate dall’Amministrazione comunale le varie procedure che porteranno all’esproprio dei giardini Aler di via di Vittorio: “in questo modo potremo riqualificarli e sistemarli – ha sottolineato –, come chiedono da molto tempo, ormai, i residenti dell’area di Dosso del Corso”.