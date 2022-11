“Come prevenire le truffe e tutelare gli anziani”, successo per il convegno di Auser a Mantova

MANTOVA – Si è svolto mercoledì 23 novembre alle ore 17.30 presso la sede Auser in Piazza Diaz 40 a Formigosa il convegno “Più sicuri insieme. Come prevenire le truffe e tutelare gli anziani”. Presenti relatori di assoluto rilievo tra i quali in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri il Tenente Mario Faiella Comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Mantova e il Luogotenente Claudio Bianchini Comandante della stazione di Mantova.L’introduzione è stata curata dal prof. Gianluca Quartuccio, Auser Volontariato di Mantova. Il convegno ha riscosso un grande successo di pubblico ed è stato molto partecipato.