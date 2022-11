Comunità del Parco: via libera alla variazione di bilancio per la redazione dei piani di gestione

MANTOVA La Comunità del Parco del Mincio ha approvato all’unanimità la variazione di bilancio che recepisce il recente riconoscimento dei contributi regionali e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile per la redazione dei piani di gestione delle riserve regionali, integrati con i piani dei Siti Natura 2000, “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello”, “Riserva Naturale Isola Boscone”, “Riserva Naturale Palude di Ostiglia”, “Vallazza”, “ Valli del Mincio”, e per la redazione del piano di gestione del SIC “Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere”.

“I piani di gestione rappresentano importanti strumenti di pianificazione che contengono le misure necessarie a garantire la protezione e la conservazione delle specie e degli habitat” spiega il Presidente Maurizio Pellizzer “sono strumenti tanto complessi quanto strategici, poiché declinano le strategie e le azioni necessarie a preservare il capitale naturale e la biodiversità, in una logica di sviluppo sostenibile”.

“I nuovi piani di gestione” commenta il Direttore Cinzia De Simone “saranno elaboratori da équipe di esperti che analizzeranno e determineranno le esigenze ecologiche di habitat e specie, i fattori di pressioni e minacce, gli obiettivi di conservazione, le strategie e le azioni di gestione relative alle risorse idriche, agli habitat naturali e seminaturali, agli habitat artificiali, alla gestione faunistica e alla regolamentazione delle attività antropiche e di fruizione dei siti”.

Le risorse disponibili per la redazione dei piani ammontano complessivamente a 85.637,84 euro.

Nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori delle riserve naturali, Parco del Mincio ha inoltre ottenuto 13.219,21 euro di finanziamento per la realizzazione della manutenzione del sentiero di accesso al grande Gelso presso la Riserva Naturale Garzaia di Pomponesco.

Nella seduta odierna, la Comunità si è espressa in maniera unanime a favore della ratifica della variazione di bilancio di previsione 2022/2024, deliberata dal Consiglio di Gestione, collegata all’acquisizione dei contributi regionali per le attività di antincendio boschivo (7.241,00 euro in parte corrente e 16.827,00 euro in conto capitale) e al finanziamento al 100% da parte di Regione Lombardia dei progetti “Accessibilità nel Parco: realizzazione di pontili per canoe e aree di pesca per persone con disabilità motoria e sensoriale”, per la creazione di pontili per canoisti e di un’area attrezzata per la pesca accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale (429.972,99 euro), e “Acquisto beni mobili, mezzi di trasporto e attrezzature ad utilizzo pluriennale”, per il potenziamento dei mezzi e delle strumentazioni necessarie alle attività di tutela e controllo che l’Ente svolge all’interno dell’area protetta (244.872,09 euro).

In relazione al progetto di riqualificazione idraulica-idroviaria nel tratto Mantova/Peschiera del Garda, la Comunità ha inoltre affidato al Parco del Mincio il compito di portare ai tavoli di lavoro preliminari alla redazione del progetto le preoccupazioni relative agli impatti sui territori che l’opera potrà generare, affinché possano essere individuate soluzioni in grado di tenere insieme le opportunità di sviluppo legate al turismo fluviale con l’esigenza prioritaria di tutelare e conservare l’ambiente, l’agricoltura e la qualità delle acque lungo l’asta del Mincio.