Giovedì 11 dicembre a Mantova il Giubileo del mondo della sanità: dell’assistenza e della cura

MANTOVA – Giovedì 11 dicembre Mantova ospiterà il Giubileo dedicato agli operatori della sanità, dell’assistenza e della cura, un’occasione di riflessione e celebrazione per tutto il settore. Il programma prenderà il via dalle 16.30 alle 17.30 con il pellegrinaggio giubilare: ritrovo in piazza Leon Battista Alberti e cammino verso piazza Mantegna, passando dalla Porta Santa di Sant’Andrea. All’interno della basilica, riuniti attorno all’ottagono, si terrà la Liturgia della Parola e la Benedizione solenne, seguita dal passaggio in cripta per la visita o la preghiera personale davanti ai Sacri Vasi. Dalle 17.45 nella Sala delle Capriate si svolgerà invece la tavola rotonda “La dimensione di senso nella gestione: la missione e i valori”. L’incontro sarà un momento di confronto sulle sfide attuali nel settore sanitario: come mantenere, all’interno di strutture sempre più complesse, il giusto equilibrio tra tecnicismo e senso della missione, valorizzando i principi etici, deontologici e professionali. La riflessione si concentrerà sui valori identitari degli operatori delle strutture sanitarie e sull’importanza di collegare costantemente la dimensione organizzativa a quella valoriale e identitaria delle istituzioni, per garantire che la gestione delle opere sanitarie resti sempre al servizio della loro missione.