Frontale e tamponamento tra veicoli sull’Ostigliese: cinque le persone coinvolte

MANTOVA – Questa mattina, 9 dicembre, poco prima delle 11.30, si è verificato un grave incidente lungo l’Ostigliese, in via Ostiglia, alle porte di Mantova, che ha coinvolto tre mezzi: due autovetture e un autocarro. Secondo una prima ricostruzione, le due auto procedevano in direzione Formigosa quando la prima vettura ha rallentato e si è fermata per svoltare nell’area di servizio Bertelli. La seconda auto, che seguiva, ha tamponato la prima, spingendola nel senso di marcia opposto, dove ha impattato frontalmente con un autocarro che sopraggiungeva. In totale, sono cinque le persone coinvolte: quattro uomini di 40, 40 e 50 anni e una donna di 57, oltre a un 78enne. Solo i conducenti delle due auto e dell’autocarro hanno richiesto assistenza sanitaria, prestata dai volontari della Croce Verde e del Soccorso Azzurro. L’autista dell’autocarro ha riportato le ferite più serie ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.