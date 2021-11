Riforma sanità. Il M5s occupa l’aula dopo taglio delle proposte: seduta sospesa

MILANO Andrea Fiasconaro (M5S), commenta così il taglio delle proposte presentate dal gruppo pentastellato: «Per chiuderci la bocca hanno dovuto cacciarci dall’Aula. Abbiamo lottato per due settimane contro questa (NON)riforma, per scoprire oggi che il centrodestra, dopo aver disertato i lavori in Aula di domenica, non ha ascoltato una parola, ma ha cestinato 3500 nostre proposte. Mai la Presidenza aveva fatto ricorso a un simile taglio degli atti presentati da un gruppo politico. Un pericoloso precedente per il dibattito democratico in Regione Lombardia. Per questo motivo abbiamo deciso di protestare occupando i banchi vuoti della Giunta e quelli della presidenza, mostrando con i cartelli le proposte che non hanno voluto ascoltare: meno liste d’attesa, stop nomine politiche, pubblico e privato uguali diritti e uguali doveri» così Andrea Fiasconaro, consigliere del M5S, dopo la sua espulsione dall’Aula insieme a tutto il gruppo del Movimento Cinque Stelle (ad eccezione del consigliere segretario Dario Violi), a causa della protesta che a portato all’occupazione dei banchi della Giunta e della Presidenza.