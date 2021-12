Covid, botto di fine anno: 1089 in tutta la provincia. Mantova (+152), Curtatone (+54) e Viadana (+64) i più colpiti

MANTOVA Ormai è un picco dietro l’altro quello dei casi di Covid che vengono registrati quotidianamente nel Mantovano. Con i 1089 contagi di oggi 31 dicembre, il 2021 chiude con il botto su questo fronte. Si tratta infatti dell’aumento più consistente mai registrato nell’arco delle 24 ore nella nostra provincia da inizia pandemia. Il Comune di Mantova con 152 nuovi casi è ancora una volta quello più colpito, ma se nei giorni scorsi l’epicentro di questa quarta ondata era localizzato soprattutto tra il capoluogo e i comuni della cintura dell’hinterland, in questi ultimi giorni dell’anno i contagi si son o estesi anche al resto della provincia, dove ormai non c’è nessuna zona tra Alto Mantovano, Basso Mantovano, Destra Secchia, Viadanese e Grande Mantova che possa dirsi estraneo a questa escalation quotidiana. Gli aumenti dei casi di Covid riguardano tanto i comuni maggiori come Viadana (+69), Suzzara (+59) e Castiglione (+64) che quelli più piccoli, come ad esempio Mariana Mantovana, dove ieri sono stati registrati 4 nuovi casi che hanno comunque una loro rilevanza a livello di percentuale in un comune che ha una popolazione di 787 abitanti. Aumenti consistenti anche a Curtatone (+54), Marcaria (+28), Porto Mantovano (+32), Guidizzolo (+30) e Pegognaga (+24). Solamente tre i comuni dove oggi non sono stati registrati nuovi casi di Covid: Magnacavallo, Redondesco e San Giovanni del Dosso.

Acquanegra sul Chiese 3 294 Asola 26 1049 Bagnolo San Vito 9 772 Borgo Mantovano 11 640 Borgo Virgilio 23 1626 Borgocarbonara 2 182 Bozzolo 10 613 Canneto sull’Oglio 19 578 Casalmoro 1 184 Casaloldo 18 343 Casalromano 2 153 Castel d’Ario 14 457 Castel Goffredo 28 1268 Castelbelforte 4 325 Castellucchio 11 698 Castiglione delle Stiviere 64 2986 Cavriana 19 517 Ceresara 5 238 Commessaggio 3 111 Curtatone 54 1759 Dosolo 12 330 Gazoldo degli Ippoliti 12 335 Gazzuolo 4 250 Goito 21 1327 Gonzaga 17 993 Guidizzolo 30 670 Magnacavallo 0 114 Mantova 152 5374 Marcaria 28 834 Mariana Mantovana 4 88 Marmirolo 5 981 Medole 12 429 Moglia 9 584 Monzambano 13 661 Motteggiana 6 303 Ostiglia 15 754 Pegognaga 24 860 Piubega 6 170 Poggio Rusco 19 599 Pomponesco 7 178 Ponti sul Mincio 7 280 Porto Mantovano 32 2038 Quingentole 4 122 Quistello 14 610 Redondesco 0 94 Rivarolo Mantovano 9 320 Rodigo 13 561 Roncoferraro 26 904 Roverbella 20 1067 Sabbioneta 9 544 San Benedetto Po 12 765 San Giacomo delle Segnate 2 141 San Giorgio Bigarello 38 1349 San Giovanni del Dosso 0 89 San Martino dall’Argine 1 233 Schivenoglia 1 129 Sermide e Felonica 12 578 Serravalle a Po 5 125 Solferino 14 356 Sustinente 1 202 Suzzara 59 2508 Viadana 69 2646 Villimpenta 2 154 Volta Mantovana 17 858 TOTALE 1089 47300