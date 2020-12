Dall’Amministrazione un bando a sostegno di palestre e centri fitness e riabilitativi

MANTOVA La Giunta ha approvato i criteri per il bando comunale a sostegno dei soggetti privati profit e non profit gestori di palestre e/o di centri in cui si svolgano in modo continuativo e strutturato attività motorie, di fitness o riabilitative. Il bando sarà disponibile sul sito del Comune di Mantova a partire da mercoledì 16 dicembre, o al più tardi da giovedì 17, e resterà aperto per 10 giorni.

Una misura che l’Amministrazione del Comune di Mantova ha voluto realizzare considerando la forte penalizzazione che questo settore ha avuto, sia in termini di significativa riduzione delle proprie entrate sia nel forte aumento di costi necessari per la ripartenza, come ad esempio le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per rispettare le disposizioni anti Covid in termini di distanziamento sociale e costante sanificazione da garantire a clienti e operatori.

Il bando prevede uno stanziamento di 30 mila euro e mette a disposizione un contributo fino a 1.000 euro per ciascuna di queste attività.

Vicesindaco e Assessore la Bilancio Giovanni Buvoli: “Questo bando si somma a molte altre misure varate dalla nostra amministrazione quest’anno a favore delle attività penalizzate dalla pandemia. Abbiamo voluto compiere questo ulteriore ultimo sforzo finanziario reperendo le risorse per sostenere anche questo settore. Dall’inizio dell’emergenza come Comune abbiamo lavorato per non lasciare indietro nessuno mettendo a disposizione ingenti risorse comunali, nella speranza che il prossimo anno veda una ripresa più complessiva dell’economia, anche alla luce di ulteriori e significativi provvedimenti nazionali e reginali, che auspichiamo e che riteniamo necessari”.

Assessore al Commercio e Attività produttive Iacopo Rebecchi: “Attività come queste costituiscono il tessuto connettivo economico della nostra città e come tali vanno sostenute in un momento così difficile. Anche questo mondo, come quello del commercio e dei pubblici esercizi, ha subito forti perdite a causa della pandemia, per questo abbiamo voluto aiutarlo in modo da agevolarne la ripartenza”.

Ulteriori informazioni per accedere al fondo saranno disponibili sul sito del Comune di Mantova (www.comune.mantova.gov.it) appena verrà pubblicato il bando.