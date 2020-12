Basket serie A2 f – Llorente: “MantovAgricoltura grande gruppo”

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura ha chiuso il 2020, per quanto riguarda le gare al Dlf, con il botto. Dopo le due sconfitte in trasferta a Udine nel recupero col Delser Crich e a Moncalieri con l’Akronos, la gara contro il Sanga Milano è stata impeccabile tatticamente. Tre quarti a inseguire le ospiti, poi con un’accelerazione nell’ultimo parziale il salto di qualità e la vittoria per 58-54. Decisive l’argentina Florencia Llorente e la giovane Alice Marchi: quest’ultima ci ha abituato a partire dalla panchina e a scatenarsi nel finale come a San Martino di Lupari. Per il pivot 16 punti da top scorer, per la guardia 10 e la tripla che ha deciso la sfida a 20’’ dalla sirena. L’argentina sotto canestro ha fatto a spallate con le avversarie; infallibile poi ai rimbalzi (9 offensivi e altrettanti difensivi): «Sono una “lunga”, alta 1.80 e quindi devo compensare con altro. Faccio quello che posso, recupero i rimbalzi, picchio e le prendo anche, ma ci sta. Mi sono trovata bene qui a San Giorgio sin dal primo giorno. Ragazze spettacolari, e anche il tecnico. Mi sento in forma, posso aiutare la squadra facendo il mio, senza mollare mai. Ci metto sempre la mia grinta, però dobbiamo continuare a lavorare. Il campionato è lungo, e noi ci siamo». Per Marchi qualche difficoltà a canestro all’inizio, però ha messo quelli giusti: «Abbiamo difeso di squadra – afferma – e siamo riuscite a fare bene. Anche io faccio il mio. Gli errori? L’importante è restare lì con la testa». Parola a un soddisfatto coach Massimo Borghi: «Il successo sul Sanga è frutto di una prestazione corale. La squadra ha tramutato in partita quello che era stato preparato nel corso della settimana: c’è stato qualche problema solo nel primo quarto. Il merito delle ragazze, alle quali va un grosso plauso per quanto hanno saputo esprimere e dare in gara, è stato quello di limitare le pericolose incursioni di Toffali, la migliore del Sanga, che alla fine ha realizzato solo sei punti. La squadra è ritornata a vincere, la prestazione mi ha soddisfatto, ma non dobbiamo esaltarci più di tanto». Sabato prossimo a Torre Boldone (ore 21) il San Giorgio concluderà gli impegni della seconda parte del 2020 ospite dell’Edelweiss Albino, che nell’ultimo turno ha vinto a Carugate. Virgiliane ancora prive di Sofia Bottazzi: col nuovo anno dovrebbe tornare di nuovo disponibile. E il 2 gennaio subito in campo in casa con Vicenza, ultima d’andata, anche se bisogna recuperare, sempre al Dlf, il match con l’Alperia Bolzano.