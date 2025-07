Depuratore di Peschiera del Garda: istituzioni già al lavoro, incontro tra enti locali e gestore

MANTOVA Si è svolto nella giornata di mercoledì 23 luglio il secondo incontro istituzionale dedicato alla

valutazione degli interventi funzionali a migliorare l’impatto del depuratore di Peschiera del

Garda. Nel corso del primo incontro, tenutosi nella sede del Parco del Mincio alla presenza della

Provincia di Mantova e del Comune di Peschiera del Garda, era stata valutata la necessità di un

confronto diretto con la società Depurazioni Benacensi S.r.l., gestore dell’impianto, alla luce degli

studi condotti negli anni precedenti sulle possibili soluzioni progettuali, valutate secondo criteri di

sostenibilità economica e ambientale.

All’incontro di mercoledì, svoltosi presso la società Depurazioni Benacensi, erano presenti la

Presidente e il Direttore della società, la Provincia di Mantova con il Presidente Carlo Bottani, l’Ing.

Sandro Bellini e la Dott.ssa Lara Massalongo, il Parco del Mincio con il Presidente Maurizio Pellizzer

e l’Ing. Andrea Grillo, il Comune di Monzambano con il Sindaco Giorgio Cappa, il Comune di

Peschiera del Garda con il Vice Sindaco Filippo Gavazzoni.

Durante l’incontro sono state analizzate le otto proposte progettuali risalenti al 2010, supportate

da studi ambientali successivi (Bartoli, 2012 – Natali, 2013). La Presidente e il Direttore di

Depurazioni Benacensi hanno sottolineato i notevoli progressi ottenuti rispetto a quegli anni,

grazie a importanti investimenti che hanno portato a un miglioramento significativo della qualità

delle acque trattate, con particolare riferimento all’abbattimento di azoto e fosforo. Anche una

recente indagine condotta dall’Istituto Tecnico Superiore Fermi di Mantova attesta, nell’ambito

della pluriennale attività di monitoraggio delle acque del Mincio, “un calo costante dell’Escherichia

coli, probabilmente dovuto alla migliore depurazione del lago di Garda. Anche il pH rientra nei

limiti previsti per le acque superficiali.”

Al termine dell’incontro, è stato concordato di predisporre un protocollo fra gli enti presenti al

fine di pubblicare in apposita sezione del sito del Parco del Mincio le analisi delle acque fornite

periodicamente dalla società Depurazioni Benacensi srl, e di fissare un ulteriore incontro da

tenersi entro la fine del mese di agosto.

“Credo che sia importante sensibilizzare gli argomenti ambientali senza creare eccessivo

allarmismo se non si conoscono in modo approfondito le tematiche” commenta il Presidente del

Parco del Mincio Maurizio Pellizzer “è una questione di rispetto delle istituzioni e del loro lavoro”.