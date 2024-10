Forniva false generalità, perchè gravato del divieto di dimora nel Mantovano: denunciato

CASTIGLIONE Nella giornata di sabato 12 ottobre 2024, i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nell’ambito di un’ampia attività finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegati 16 militari.

Nella circostanza gli uomini del Comando di via Torquato Tasso, al fine di assicurare ininterrottamente la sicurezza delle principali arterie viarie dell’alto mantovano, hanno provveduto a deferire un automobilista per la violazione di reati quali guida in stato d’ebrezza alcolica e a contravvenzionare, per la commissione di gravi violazioni al codice della strada, ulteriori 10 indisciplinati conducenti, sottraendo nel complesso 43 punti e ritirando 2 patenti di guida.

I Carabinieri hanno inoltre segnalato alla competente Prefettura un quarantenne, residente nella bassa Bresciana, per uso di sostanze stupefacenti, poiché sono stati rinvenuti nella sua disponibilità 12 gr. di “hashish”.

I militari della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno inoltre deferito alla competente A.G. un trentenne, già residente nell’alto mantovano e di fatto domiciliato nel bresciano, poiché forniva false generalità ai militari operanti, cercando di fatto di eludere i controlli a cui era stato sottoposto, poiché già gravato dal provvedimento del divieto di dimora nella provincia di Mantova.

Complessivamente, durante il servizio straordinario di controllo del territorio, sono stati controllati nr.78 veicoli e sono state identificate nr. 110 persone.