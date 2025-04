Cammina Mantova, nuovi itinerari per scoprire il territorio

MANTOVA – L’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga ha presentato il ricco programma della rassegna “Cammina Mantova 2025”. Il nuovo calendario propone 15 percorsi su tutto il territorio, a piedi, in bicicletta, in barca, in sup e anche in canoa, alla scoperta delle bellezze storico artistiche e naturali di Mantova e provincia. Il primo appuntamento si terrà sabato 19 aprile, a cura di WhatSup Mantova Associazione Sportiva Dilettantistica, con “Santuario delle Grazie, pellegrinaggio in stand up paddle”. L’ultimo, invece, sarà il 14 novembre, a cura di Associazione Strada dei vini e dei sapori mantovani Ets, dal titolo “Il mercato alla corte dei Gonzaga”. In mezzo tanti itinerari, specialmente lungo sentieri, ciclabili e fiumi, immersi tra la natura ed il contesto urbano.

Gli appuntamenti sono stati illustrati nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, dal vicesindaco di Mantova con delega al Turismo Giovanni Buvoli e dall’assessore comunale all’Unesco e presidente della Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga Alessandra Riccadonna. Alla presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti degli enti e delle associazioni partner della rassegna.

L’iniziativa, infatti, si sviluppa col sostegno del Comune di Mantova e in collaborazione con un’importante rete di soggetti: l’Associazione Gli Scarponauti Turismo Attivo, Asd Nordic Walking Mantova, Associazione Porta Giulia-Hofer, Delegazione Fai Mantova, Cai-Club Alpino Italiano Sezione di Mantova, Alkémica Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Strada dei vini e dei sapori mantovani Ets, Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale, Fiab Mantova, WhatSup Mantova Associazione Sportiva Dilettantistica. La novità di questa edizione è la presenza anche della Pro Loco di Rivalta con un’attività in canoa sul lago Superiore, al chiaro di luna (7 giugno con “Pagaiando con la luna piena”), e del Teatro all’Improvviso con una passeggiata teatrale (25 giugno con “Nightwalk”).

“La rassegna di quest’anno consentirà di conoscere il nostro territorio a piedi, in bicicletta, in barca, in sup e anche in canoa – ha sottolineato l’assessora Riccadonna –, valorizzandone gli aspetti naturalistici e culturali. Siamo soddisfatti del lavoro svolto nelle prime due edizioni e soprattutto della partecipazione di una rete di soggetti sempre più ampia e fortemente radicata sul territorio”. “Il Comune di Mantova è lieto di sostenere questa importante iniziativa che promuove la nostra destinazione con attività di qualità grazie all’importante rete coinvolta e al contempo valorizza le molteplici risorse del nostro territorio” ha detto il vicesindaco Buvoli. Tutte le informazioni sui nuovi itinerari sono disponibili sul sito www.reggedeigonzaga.it . Prenotazioni all’Infopoint Casa del Rigoletto di piazza Sordello, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18: Tel: 0376 288208, Email: info@infopointmantova.it.