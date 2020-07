Droga e armi in casa: 51enne in manette

MANTOVA I carabinieri che l’altro ieri sera hanno fatto irruzione a casa sua cercavano un coltello, ma hanno trovato anche della cocaina, della sostanza per il taglio e confezionamento delle singole dosi e contanti. A quel punto per K.C., 51enne tunisino di Lunetta che da poco più di un mese aveva finito di scontare ai domiciliari una condanna per droga, sono scattate le manette sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Borgo Virgilio giunti a Lunetta dopo avere ricevuto la segnalazione da un extracomunitario che aveva detto di essere stato minacciato con un coltello dal 51enne. I militari andavano a casa del tunisino a cercare l’arma. Dalla perquisizione domiciliare, però, oltre al coltello, saltavano fuori anche una decian di grammi di cocaina che il 51enne teneva ben nascosti in casa, più sostanza per taglio e confezionamento delle dosi e circa 3mila euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. Ieri mattina il 51enne è comparso in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto del 51enne che ha poi patteggiato 8 mesi di reclusione e duemila euro di multa. Attualmente l’uomo è libero in attesa che la pena diventi esecutiva.