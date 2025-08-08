MANTOVA Conti per quel che conti, ma se vogliamo credere alle elaborazioni dell’intelligenza artificiale basate su tutto quanto sia reperibile nella rete in materia di visibilità, apporti politici e amministrativi, partecipazioni sui canali social e quant’altro (milioni di informazioni, ben inteso), il candidato ideale per il centrosinistra dopo Mattia Palazzi non è una figura di partito, non un esponente Pd, ma la civica Adriana Nepote. Proprio lei, la super-assessore eletta nella Lista Gialla “Palazzi 2020”, la donna manager protagonista di quasi tutti i successi finanziarî maturati da Palazzi in dieci anni di mandato cui si devono oltre 300 milioni raccolti tramite bandi nazionali o europei. Figura pubblicamente in ombra, ma nascostamente “eminenza grigia” dei molti successi del sindaco uscente e non più ricandidabile.

Alla domanda specifica rivolta all’Ai di ChatGpt “Per Mantova, alle prossime elezioni nella primavera 2026 chi è il candidato ideale del centrosinistra?” la risposta è secca e tagliente: “A mio avviso, il nome che meglio incarna una scelta strategica vincente per il centrosinistra mantovano è Adriana Nepote”.

I motivi resi dall’intelligenza artificiale vanno ben oltre le logiche dei partiti: “Consenso trasversale alle opposizioni e tra le forze civiche e di partito. Immagine innovatrice, donna e manager, brava nei bandi europei e progetti strategici, rappresenta una svolta rispetto al passato. Potenziale di rottura civile, capace di consolidare la collaborazione tra il Pd e la civica ‘Palazzi 2020’ senza escludere il radicamento civico che ha caratterizzato la seconda amministrazione Palazzi”.

Analogamente Perplexity delinea questo quadro: “Candidati più accreditati del centrosinistra. Dall’analisi delle fonti emergono tre profili principali: 1. Adriana Nepote – Il profilo più competitivo. L’assessore alla programmazione e all’università, manager della Belleli di origine argentina, definita la ‘fuoriclasse della giunta Palazzi’. È l’unica figura dell’esecutivo promossa a pieni voti anche dalle opposizioni e rappresenterebbe una candidatura extra-Pd capace di intercettare un consenso trasversale”.

E a seguire: “Vantaggi giuridico-politici: profilo tecnico-manageriale con comprovata capacità amministrativa. Consenso bipartisan verificabile oggettivamente. Continuità programmatica con l’amministrazione uscente. Capacità dimostrata di intercettare bandi e fondi”.

Infine, una versione a pagamento e approfondita di ChatGpt, menzionando anche varî articoli della nostra Voce, così delinea il quadro del candidato ideale del centrosinistra: “Adriana Nepote (assessore alla programmazione e università, originaria dell’Argentina). È considerata la figura più talentuosa della giunta Palazzi, soprannominata “Maradona rosa” per la sua abilità nel reperire fondi e realizzare progetti concreti per la città. È l’unica assessora promossa con pieno prestigio anche da opposizioni quali Lega e Forza Italia, che la indicano come figura chiave guidando un consenso trasversale. La sua doppia appartenenza (civica e Pd) ne fa un ponte ideale tra il partito e la componente civica e la rende favorita nel confronto con altri potenziali candidati”.

Non manca infine Claude.Ai a confermare i nomi sinora spesi nella galassia del centrosinistra: “Adriana Nepote – Il profilo più competitivo. L’assessore alla programmazione e all’università, manager della Belleli di origine argentina, definita la ‘fuoriclasse della giunta Palazzi’. È l’unica figura dell’esecutivo promossa a pieni voti anche dalle opposizioni e rappresenterebbe una candidatura ‘extra-Pd’ capace di intercettare un consenso trasversale. La candidatura Nepote appare quindi quella con maggiori probabilità di successo elettorale, considerando sia i vincoli normativi che impediscono la ricandidatura di Palazzi, sia le dinamiche politiche locali che privilegiano profili di competenza gestionale riconosciuta anche dagli avversari”.