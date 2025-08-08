MANTOVA Conti per quel che conti, ma se vogliamo credere alle elaborazioni dell’intelligenza artificiale basate su tutto quanto sia reperibile nella rete in materia di visibilità, apporti politici e amministrativi, partecipazioni sui canali social e quant’altro (milioni di informazioni, ben inteso), il candidato ideale per il centrosinistra dopo Mattia Palazzi non è una figura di partito, non un esponente Pd, ma la civica Adriana Nepote. Proprio lei, la super-assessore eletta nella Lista Gialla “Palazzi 2020”, la donna manager protagonista di quasi tutti i successi finanziarî maturati da Palazzi in dieci anni di mandato cui si devono oltre 300 milioni raccolti tramite bandi nazionali o europei. Figura pubblicamente in ombra, ma nascostamente “eminenza grigia” dei molti successi del sindaco uscente e non più ricandidabile.
Alla domanda specifica rivolta all’Ai di ChatGpt “Per Mantova, alle prossime elezioni nella primavera 2026 chi è il candidato ideale del centrosinistra?” la risposta è secca e tagliente: “A mio avviso, il nome che meglio incarna una scelta strategica vincente per il centrosinistra mantovano è Adriana Nepote”.
I motivi resi dall’intelligenza artificiale vanno ben oltre le logiche dei partiti: “Consenso trasversale alle opposizioni e tra le forze civiche e di partito. Immagine innovatrice, donna e manager, brava nei bandi europei e progetti strategici, rappresenta una svolta rispetto al passato. Potenziale di rottura civile, capace di consolidare la collaborazione tra il Pd e la civica ‘Palazzi 2020’ senza escludere il radicamento civico che ha caratterizzato la seconda amministrazione Palazzi”.
Analogamente Perplexity delinea questo quadro: “Candidati più accreditati del centrosinistra. Dall’analisi delle fonti emergono tre profili principali: 1. Adriana Nepote – Il profilo più competitivo. L’assessore alla programmazione e all’università, manager della Belleli di origine argentina, definita la ‘fuoriclasse della giunta Palazzi’. È l’unica figura dell’esecutivo promossa a pieni voti anche dalle opposizioni e rappresenterebbe una candidatura extra-Pd capace di intercettare un consenso trasversale”.
E a seguire: “Vantaggi giuridico-politici: profilo tecnico-manageriale con comprovata capacità amministrativa. Consenso bipartisan verificabile oggettivamente. Continuità programmatica con l’amministrazione uscente. Capacità dimostrata di intercettare bandi e fondi”.
Infine, una versione a pagamento e approfondita di ChatGpt, menzionando anche varî articoli della nostra Voce, così delinea il quadro del candidato ideale del centrosinistra: “Adriana Nepote (assessore alla programmazione e università, originaria dell’Argentina). È considerata la figura più talentuosa della giunta Palazzi, soprannominata “Maradona rosa” per la sua abilità nel reperire fondi e realizzare progetti concreti per la città. È l’unica assessora promossa con pieno prestigio anche da opposizioni quali Lega e Forza Italia, che la indicano come figura chiave guidando un consenso trasversale. La sua doppia appartenenza (civica e Pd) ne fa un ponte ideale tra il partito e la componente civica e la rende favorita nel confronto con altri potenziali candidati”.
Non manca infine Claude.Ai a confermare i nomi sinora spesi nella galassia del centrosinistra: “Adriana Nepote – Il profilo più competitivo. L’assessore alla programmazione e all’università, manager della Belleli di origine argentina, definita la ‘fuoriclasse della giunta Palazzi’. È l’unica figura dell’esecutivo promossa a pieni voti anche dalle opposizioni e rappresenterebbe una candidatura ‘extra-Pd’ capace di intercettare un consenso trasversale. La candidatura Nepote appare quindi quella con maggiori probabilità di successo elettorale, considerando sia i vincoli normativi che impediscono la ricandidatura di Palazzi, sia le dinamiche politiche locali che privilegiano profili di competenza gestionale riconosciuta anche dagli avversari”.
Elezioni 2026: l’intelligenza artificiale candida Adriana Nepote per il centrosinistra
MANTOVA Conti per quel che conti, ma se vogliamo credere alle elaborazioni dell’intelligenza artificiale basate su tutto quanto sia reperibile nella rete in materia di visibilità, apporti politici e amministrativi, partecipazioni sui canali social e quant’altro (milioni di informazioni, ben inteso), il candidato ideale per il centrosinistra dopo Mattia Palazzi non è una figura di partito, non un esponente Pd, ma la civica Adriana Nepote. Proprio lei, la super-assessore eletta nella Lista Gialla “Palazzi 2020”, la donna manager protagonista di quasi tutti i successi finanziarî maturati da Palazzi in dieci anni di mandato cui si devono oltre 300 milioni raccolti tramite bandi nazionali o europei. Figura pubblicamente in ombra, ma nascostamente “eminenza grigia” dei molti successi del sindaco uscente e non più ricandidabile.