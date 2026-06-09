Trading online, boom di truffe: in provincia di Mantova segnalazioni quintuplicate

Mantova Nel meraviglioso mondo dei social ci sono quelli che non credono che l’uomo sia andato sulla luna perché i filmati d’epoca sono stati fatti da Kubrick in uno studio televisivo, e quelli che credono di fare un mucchio di soldi perché glielo dice Briatore in un video fatto palesemente con l’intelligenza artificiale. In attesa di riscontri oggettivi sui viaggi interplanetari della Nasa, ci sono quelli relativi alla truffa del trading online, che nella nostra provincia sta facendo una vera e propria strage di capitali di piccoli risparmiatori. A dirlo non sono i video AI sui social ma la Polizia Postale di Mantova che in questi giorni ha inviato una nota a tutti i comuni del territorio per mettere in guardia da questa insidiosissima truffa. Questo perché negli ultimi tempi le segnalazioni al riguardo sono aumentate in maniera esponenziale. Per rendere l’idea, da inizio anno a oggi, infatti, sono oltre 150 le segnalazioni di truffe pervenute agli uffici di via Nenni, contro le trenta scarse raccolte dagli stessi uffici nel 2024. A restare invariate sono le cifre che vengono bruciate questa truffa: si va da un minimo di 10mila euro a un cifra monstre di 540mila euro, record denunciato lo scorso gennaio da un mantovano raggirato per mesi da una finta broker che lo aveva convinto di avere guadagnato cifre sempre più importanti a fronte di continui rilanci in quelli che credeva fossero investimenti. La novità di quest’ultima ondata di truffe riguarda la fascia d’età delle vittime; un anno e mezzo fa la forbice era tra i 25 e i 55 anni, oggi a cascare nella rete dei truffatori sono soprattutto gli over 65. Sono infatti quasi tutti pensionati quelli che cercano di incrementare i propri risparmi spaventati dall’incertezza di questo periodo storico, e che finiscono purtroppo per per perdere tutto o quasi. Per prevenire queste situazioni la Polizia Postale ha già organizzato degli incontri con la popolazione in provincia (il più recente a Castel Goffredo), perché il meraviglioso mondo dei social è sempre più spesso quanto di più vicino ci sia a un vero e proprio incubo.