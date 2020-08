Elezioni a Mantova: Fi: fuori Longfils entra Gialdi Uomo di punta resta Baschieri

MANTOVA – Sarà il capogruppo uscente l’uomo di punta di Forza Italia. Lo si vede a capo della lista azzurra presentata ieri nella sede di via Calvi, mentre manca nell’elenco, come anticipato ieri, il nome di Giuliano Longfils, surrogato però da molte nuove leve.

Molta attenzione è stata prestata dai berlusconiani a ripartire equamente le quote di genere. Questo l’elenco dei candidati.

Pier Luigi Baschieri, capogruppo uscente dell’attuale consiglio comunale, Stella Bassani, Barbara Bellesia, Elisa Bertolazzi, Stefania Bianchi, Fiorenzo Bonatti, lo storico dell’arte Riccardo Braglia, Gianluca Cicala, Giancarlo Colli, Alberto Colombari, l’ex capo di gabinetto della giunta di centrodestra Alessandro Colombo, Felice Colucci, Stefania Corbellani, l’ex segretario del partito e primario ad Asola Marco Ghirardini, lo storico componente dei direttivi azzurri alla sua prima candidatura Stefano Gialdi, Marco Goldoni, Maria Elena Invernizzi, Patrizia Marastoni, Cosimo Marruso, Isabella Martinelli, il medico Luigi Miserocchi, il responsabile economico azzurro Stefano Nuvolari, Alfredo Parma, Cesare Perini, l’avvocato Francesca Policastrese dello staff della segreteria Fi, Veronica Romanini, l’avvocato Sandro Signorini, Ilde Tarocco, Simona Tassi e il forzista di lungo corso Mario Vivirito.