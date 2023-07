Elly Schlein a Mantova: sanità e lavoro per battere la Meloni

MANTOVA Venti minuti di comizio intervallati da convinti applausi sulla sponda del lago Inferiore per la segretaria del Pd Elly Schlein intervenuta oggi pomeriggio come “fuori programma” alla festa provinciale de l’Unità, in corso sino al 30 luglio. Tanti temi, tante battaglie dem da lei stessa enucleate nelle sette parole chiave: Sanità, salari, lavoro, contrasto alla riforma della giustizia voluta dal centrodestra, no alla autonomia differenziata, politica della solidarietà e una visione alternativa dell’Europa.

È soprattutto sulla sanità che la segretaria ha focalizzato il proprio intervento, al centro della propria agenda: una sanità di comunità che salvaguardi «il diritto alla salute per non lasciare nessuno indietro»; da qui per Schlein la necessità di «investire nelle case della comunità, e lavorare su un welfare di comunità. Su questo il governo deve mettere le risorse». E risorse ancora vanno chieste per le persone con disabilità, oltre che una legge nazionale per i “care giver”.

Quanto al lavoro, con annessi e connessi, la parola d’ordine è «lavorare per appianare le disuguaglianze», contrastando i divari «così da non mettere contro fra loro i più deboli mentre il governo accentua le disuguaglianze.