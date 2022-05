Emergenza profughi ucraini: hotspot di Mantova apertura straordinaria 1 giugno

MANTOVA – Si informa che in occasione della festività nazionale del 2 giugno, l’Hotspot di Via Dei Toscani 1 (Palazzina 10) per le visite di prima accoglienza sarà chiuso. Per assicurare però l’attività settimanale prevista, l’ATS della Val Padana e l’ASST di Mantova hanno concordato di tenere aperto l’ambulatorio mercoledì 1 giugno dalle 8 alle 14. Dalla settimana prossima saranno ripristinate le aperture ordinarie dell’ambulatorio stabilite nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 8 alle 14. Si coglie l’occasione per ricordare che le visite di prima accoglienza sono ad accesso libero (senza necessità di prenotazione) e che, nel centro, le USCA dell’ATS ed il personale di ASST – assistiti da mediatori linguistici, traduttori e volontari – garantiscono: iscrizione al sistema sanitario regionale; esecuzione di tampone di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 (obbligatorio entro 48 ore dall’ingresso); fornitura di mascherine FFP2 per 5 giorni; anamnesi e offerta vaccinale anti-Covid-19 o per altre malattie trasmissibili, quali: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, anti Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Epatite B; valutazione sulle condizioni generali per l’eventuale successivo invio ad un secondo livello, con richiesta di visite specialistiche, psicologiche o consultoriali.