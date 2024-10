“Dove sono i coccodrilli?”: escursione storico-naturalistica in SUP con Giacomo Cecchin

MANTOVA Mantova e i coccodrilli, un rapporto che inizia nel passato ma che esiste tuttora per gli amanti del genere, testimoniato dagli esemplari conservati nel Santuario delle Grazie e nel Museo di Palazzo d’Arco.

È questo il tema dell’escursione storico-naturalistica in Stand Up Paddle (SUP) che sarà condotta da Giacomo Cecchin, giornalista, guida turistica e blogger domenica 6 ottobre con partenza alle ore 10:00 da Borgo Angeli (via Ferdinando Negri 9). Ad accompagnare i partecipanti ci saranno anche gli istruttori dell’associazione WhatSUP Mantova. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria: info e adesioni cell. 333 333 5308, email whatsupmantova@gmail.com. È richiesto un livello minimo di esperienza in SUP.

L’iniziativa è inserita nella rassegna “Festival del benessere in natura nel Parco del Mincio”, realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia, per valorizzare anche in chiave culturale i benefici che derivano dal contatto con la natura.