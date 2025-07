Entra in piscina senza pagare con la donna dalla quale doveva stare lontano: arrestato dalla Polizia

MANTOVA Nelle ore più calde della giornata del 17 luglio, la Polizia di Stato, in particolare personale Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Mantova, interveniva nei pressi della piscina comunale “Dugoni” dove una coppia era stata segnalata perché entrata nella struttura senza pagare il biglietto d’ingresso.

Di recente la piscina comunale, proprio in ragione delle accresciute segnalazioni di comportamenti di natura predatoria, atti di danneggiamento, introduzione abusiva all’interno e di disturbo dell’occupazione e del riposo delle persone, è stata maggiormente attenzionata dalle attività di vigilanza e controllo con finalità preventiva da parte della Polizia di Stato al fine di garantire la serenità dei frequentatori.

Giunti sul posto, gli operatori constatavano non solo l’avvenuto ingresso irregolare ma altresì che per l’uomo, in ragione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova, era stato disposto il divieto di avvicinamento e di comunicare con qualsivoglia strumento con la donna e le alte temperature non potevano in alcun modo giustificare la violazione di un ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto, di origine tunisina, già noto alle Autorità per precedenti atti di autolesionismo e comportamenti affini, raggiunto ed identificato in un parco poso distante dalla struttura, veniva tratto in arresto poi convalidato, con l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta dalla Procura.