Calcio Promozione – Asola, è un esOme di maturità. Tozzo: “Loro in crisi? Non mi fido”

Asola Se il derby tra Governolese e Suzzara è certamente la sfida più interessante in programma domani, almeno per quanto riguarda i fatti di casa nostra, classifica alla mano è Asola-La Sportiva Ome il big match della 12esima giornata del campionato Promozione. Le due squadre sono appaiate al terzo posto, a meno tre dalla capolista Pavonese (in mezzo c’è solo l’Orceana). Si tratta dunque di un impegno tostissimo per i biancorossi, che hanno già marchiato a fuoco il girone d’andata vincendo tutti i derby con le altre mantovane. L’ultimo proprio domenica scorsa a Marmirolo, un secco 3-0 che è costato la panchina al tecnico del Rullo, Davide Marmiroli. L’Ome, dal canto suo, domenica scorsa ha rimediato una pesantissima sconfitta casalinga (0-6) col Cellatica, ma non è detto sia una bella notizia per l’Asola dal momento che i bresciani si presenteranno allo “Schiantarelli” con il coltello tra i denti per riscattare l’ultimo capitombolo. Detto questo, la squadra di mister Franzini ha il morale alle stelle dopo il doppio successo con Suzzara e Marmirolo ed è pronta a giocarsi tutte le sue carte per confermarsi nei piani alti della classifica.

«La squadra ha giocato un’ottima partita a Marmirolo, ma quella appartiene ormai al passato – afferma il presidente Massimo Tozzo – all’orizzonte c’è adesso la sfida con l’Ome, molto complicata, contro una squadra forte, che ha iniziato bene il cammino in campionato, poi ha rallentato e viene da una brutta sconfitta interna col Cellatica. Non dobbiamo farci condizionare da quel risultato, mi aspetto un avversario battagliero e deciso a riscattarsi. Lo dovremo affrontare con le dovute cautele e il nostro solito spirito, quello cioè di voler fare la partita e imporre il gioco. E alla fine, vinca il migliore».

Per la gara di domani, mister Franzini conta di recuperare il portiere Marcolini, mentre è difficile che possa impiegare il fantasista Chitò.