In vigore le nuove regole per l’uso dei monopattini

MANTOVA – Sono entrate in vigore teoricamente da sabato le nuove norme restrittive per i monopattini, cui vengono imposti gli obblighi di targa, assicurazione e casco al conducente.

Soprattutto, adesso è normato dal nuovo Codice della strada il divieto di sfrecciare sui marciapiedi e di transitare in strade extraurbane senza misure di sicurezza. Solo pochi fa una signora uscente da un negozio di corso Umberto è stata colpita, fortunatamente senza conseguenze, a una spalla dal conducente di un monopattino “selvaggio”.

«Era ora, e speriamo veramente che il far west di questi imprudenti finisca. Certo, i controlli devono essere potenziati, perché oltre al far west e all’uso del casco col contagocce, adesso ci sono anche le fat-bike a mettere in pericolo cittadini eturisti – segnala il consigliere di Fd’I Catia Badalucco –. Anche lunedì in piazza don Leoni due turisti hanno rischiato di essere travolti, ma nonostante ciò chi guidava quei monopattini nemmeno si è fermato, né scusato»