Festa degli auguri alla Rsa “Isabella d’Este”

MANTOVA Si è dato corso pochi giorni fa alla festa mensile che la Rsa “Isabella d’Este” tiene per festeggiare cumulativamente gli anziani ospiti della struttura di viale Fiume. Un’occasione di aggregazione e socializzazione, ma soprattutto utile a festeggiare tutti coloro che hanno compiuto gli anni a ridosso dell’evento, o siano prossimi al proprio genetliaco.

Un festeggiamento che non si fa mancare nulla, né in termini di attrazione che di divertimento. Nella giornata di domenica la parte musicale è stata affidata al duo composto da Isa Santachiara e Maurizio Malavasi, che con le proprie tastiere e microfoni si sono esibiti in brani della tradizione riscuotendo ampi consensi e fragorosi applausi.

La festa non è stata mirata solo agli ospiti del “d’Este”, ma aperta a tutti i residenti del quartiere, che infatti non hanno mancato di corrispondere al gradito invito riempiendo il giardino annesso alla struttura. Insomma, una formula di aggregazione fra anziani ospiti e non, ma anche di svago grazie al gruppo di animazione coordinato da Clara Pasquin e René Spoladori, oltre che dal gruppo “Clown Vip” e dal gruppo “Abramo”.

Non poteva mancare infine, in queste giornate di calura intensa, il gelato offerto a tutti gli ospiti e agli accompagnatori. Prossimo appuntamento annunciato il 25 agosto.