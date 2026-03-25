Festival dei Diritti, laboratori e mostra domani in città

MANTOVA – Il Festival dei Diritti 2026 prosegue fino al 29 marzo. Il calendario degli eventi in provincia di Mantova di giovedì 26 marzo:

Il destino dei sogni – giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 9.30 alle ore 11.45 all’Oratorio di San Barnaba Apostolo in piazza Bazzani 1 Mantova. Momento laboratoriale sui diritti dei minori e delle persone con disabilità, pensato anche per le scuole, per costruire insieme consapevolezza e rispetto dei diritti delle persone di minore età e delle persone con disabilità, per un’umanità plurale e accogliente. Uno spazio creativo di ascolto di sé e di manifestazione dei propri sogni rispetto ai diritti dei minori e delle persone con disabilità ispirato nel titolo da un brano del compositore Stefano Gueresi. Organizzato da Fondazione Anffas Mantova, Comitato Unicef di Mantova, Associazione Stefano Gueresi e Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano.

La Flotilla dei bambini del mondo: lettere ai politici per la pace – mostra visitabile giovedì 26 e venerdì 27 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sabato 28 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al Giardino delle Beghine in via Enrico Dugoni 12 Mantova. Organizzato da Movimento di Cooperazione Educativa Gruppo Territoriale di Mantova e Comitato Unicef di Mantova, in collaborazione con Giardino delle Beghine.

Il destino dei sogni – Performance musicali e laboratorio da giovedì 26 a sabato 28 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 all’ Oratorio di San Barnaba Apostolo in piazza Bazzani 1 Mantova.

Gli eventi sono tutti gratuiti. Per il programma completo: www.festivaldeidiritti.org.