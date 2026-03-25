Doppio Concerto di Pasqua per Ricercare Ensemble

MANTOVA – Un percorso musicale che attraversa i secoli e unisce tradizione e ricerca: torna nel 2026 la stagione concertistica “Le Meraviglie Cantate”, promossa dall’Associazione Musicale Ricercare Ensemble. Un cartellone di alto profilo che, tra Mantova e Revere, propone un viaggio nella musica corale e strumentale dal tardo Medioevo al Novecento, valorizzando luoghi simbolo del territorio come la Basilica di Santa Barbara, il Teatro Bibiena e il Palazzo Ducale. Il programma, distribuito lungo l’intero anno, intreccia appuntamenti legati alle principali festività religiose e momenti tematici, spaziando dai capolavori monteverdiani agli omaggi alla canzone d’autore italiana, fino alla grande chiusura con La Creazione di Haydn.

Ad aprire la rassegna è la XXII edizione del Concerto di Pasqua, che si distingue per un programma raffinato e di forte impatto emotivo, costruito attorno ai temi della sacralità e del dolore. In programma un suggestivo confronto tra la lauda medievale di Jacopone da Todi e un mottetto di Claudio Monteverdi derivato dalla pratica dei contrafacta, seguito dal Sabbato Sancto dai Responsoria di Carlo Gesualdo, esempio emblematico di una scrittura armonica intensa e quasi visionaria. Chiude la Sinfonia di Salmi di Stravinskij nella rara versione per pianoforte a quattro mani curata da Šostakovic. Protagonisti il Coro da camera Ricercare Ensemble e l’Accademia degli Invaghiti, diretti da Romano Adami, con il soprano Anna Simboli, i pianisti Claudio Sanna e Stefano Giavazzi e gli attori Francesca Campogalliani e Diego Fusari dell’Accademia teatrale Campogalliani.

Due le date: venerdì 27 marzo a Revere (anteprima) e sabato 28 marzo a Mantova, nella chiesa di Santa Maria del Gradaro. Il concerto di Pasqua e Le Meraviglie Cantate 2026 sono promossi dall’Associazione Musicale Ricercare Ensemble con il patrocinio, sostegno e la collaborazione del Comune di Mantova, del Comune di Borgo Mantovano – Regione Lombardia,Associazione Pro loco Revere- Diocesi di Mantova, Basilica di S.Barbara, -Parrochie del Gradaro e di Revere, Associazione Cori Lombardia Aps delegazione di Mantova, Fondazione della Comunità Mantovana, Fondazione Monte di Lombardia, Fondazione Bam , Fondazione Franchetti, Made Hse gruppo Marcegaglia , Tea Spa , Unipol Assicurazioni Agenzia generale Begnozzi e Sganzerla di Ostiglia , Api Industria, I Martini impianti elettrici,meccanici,Studio Sbreviglieri Villa Poma, Fornaciari porte Finestre Mirandola.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 335/825566 o scrivere una mail a ricercare.ensemble@libero.it; sito www.ricercareensemble.com.