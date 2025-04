Fibromialgia, Carra ottiene audizione in Commissione Sanità delle associazioni

Mantova Alla luce dell’approvazione all’unanimità (tranne una consigliera) dell’Odg presentato dal consigliere regionale Marco Carra (Pd) per chiedere l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini affetti da fibromialgia, lo stesso ha chiesto e ottenuto un’audizione in Commissione Sanità delle associazioni che a livello lombardo si occupano di questa patologia.

L’Ufficio di Presidenza ha dato il via libera all’audizione che si terrà nelle prossime settimane, dopo le festività pasquali.

In particolare saranno auditi i rappresentanti di Abar Odv, Associazione Bresciana Artrite Reumatoide; Aisf Odv, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica – sezione Lombardia; Alomar Odv, l’associazione attiva sul territorio mantovano; Cfu Italia Odv; Libellula Libera Aps.

“L’approvazione del mio Ordine del Giorno – dice Carra – è un risultato positivo, ma è solo la prima tappa di una battaglia importante che ho iniziato ad intraprendere insieme alle persone affetta da questa malattia, dall’associazione che le rappresenta (come quella di Mantova). E’ solo un primo passo, per questo ho chiesto che le Associazioni possano portare il loro contributo, per fare in modo che quello che è scritto nell’impegno venga tradotto in fatti concreti, cioè che i cittadini affetti da fibromialgia rientrino nei livelli essenziali di assistenza ed essere esenti dal pagamento delle prestazioni”.