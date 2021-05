Folla in centro a Mantova e tanta voglia di normalità

MANTOVA – Finalmente domenica, come il titolo di un bel film di François Truffaut, e ciò che si è visto ieri in città è stato effettivamente un bel film, con una trama che è piaciuta molto ai titolari dei locali pubblici che ieri pomeriggio hanno registrato il tutto esaurito. «Finalmente si è rivisto il nostro lavoro» ha commentato una delle bariste del centro a fine giornata, quando ancora diversi tavoli erano occupati da chi si era attardato a godersi la bella giornata di sole di questa domenica in zona gialla. Altri invece hanno scelto le sponde dei laghi, anche queste affollate quanto le vie del centro storico. Un affollamento comunque più che disciplinato quello dei mantovani che ieri hanno deciso di fare due vasche in centro: persone distanziate tra loro per quanto fosse possibile e la maggior parte con la mascherina indossata correttamente. In particolare i giovani hanno dimostrato una grande maturità da questo punto di vista, osservando scrupolosamente quelle che sono le regole per il contenimento del Covid. Mantova e i mantovani ieri hanno dimostrato di avere una grandissima voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle questo lungo inverno; nello stesso tempo però hanno dimostrato anche di avere capito che il ritorno alla normalità va guadagnato osservando qualche semplice regola preventiva, senza fare polemiche sulla loro effettiva efficacia. Una prova di maturità che vale quanto una buona campagna vaccinale.