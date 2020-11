Riprogrammati i concerti di Capossela, Alice e Extraliscio

MANTOVA Gli spettacoli previsti al Grana Padano Theatre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, rinviati in seguito al Decreto emanato in materia di contenimento del Covid-19, sono stati riprogrammati. VINICIO CAPOSSELA, PANDEMONIUM. Il concerto previsto per il 27 ottobre è rinviato al 16 aprile 2021. ALICE CANTA BATTIATO: lo show annunciato per il 14 novembre è rinviato al 14 marzo 2021.

EXTRALISCIO con PAOLO FRESU, PUNK DA BALERA: lo spettacolo programmato inizialmente per il 4 dicembre è spostato al 28 marzo 2021. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. per informazioni

EVENTI VERONA SRL: 045.8039156 – info@eventiverona.it