Forattini: “Il polo fertilità è un valore da riconoscere e supportare”

MANTOVA “In questi tempi tutt’altro che luminosi ci sono anche buone notizie a darci fiducia. Il centro di procreazione assistita del Carlo Poma di Mantova, su cui avevo presentato un’interrogazione urgente per chiederne la riapertura, riaprirà i battenti il 1° marzo.

In questi giorni ho avuto il piacere di incontrare il primario Bertoli che mi ha illustrato l’attività del centro: una realtà d’eccellenza che richiama pazienti anche da altre province, condotta da un professionista di alto livello, che molti ospedali ci invidiano. Mi auguro che questo valore sia riconosciuto e supportato. Faccio i miei migliori auguri a tutte le coppie rimaste, in questi mesi, con il fiato sospeso e che ora potranno finalmente riprendere il loro percorso per diventare genitori”.

E’ questo il commento della consigliera regionale PD Antonella Forattini dopo che la direzione sanitaria del Poma ha confermato la riapertura del polo fertilità.