Formazione, lezioni digitali su Facebook con Coldiretti Mantova

MANTOVA Coldiretti Mantova promuove la formazione in diretta Facebook con due incontri in programma martedì 2 marzo alle ore 11 e mercoledì 3 marzo alle 20:30. Viene adottata, a causa Covid, una formula digitale in sostituzione delle assemblee zonali che caratterizzavano gli incontri sindacali sul territorio nei mesi di febbraio e marzo.

Sulla pagina ufficiale di Facebook di Coldiretti Mantova interverranno gli esperti dell’area fiscale, tecnica e delle assicurazioni.

Introdurrà i lavori il direttore Erminia Comencini. A seguire, Sandro Garrò (Area Fiscale) affronterà i temi legati alle novità fiscali e tributarie di interesse agricolo, inserite nella Legge di Bilancio 2021; il credito d’imposta 4.0 per gli investimenti nell’acquisto di nuovi beni strumentali; il superbonus 110% e altre detrazioni; lo sconto in fattura e/o cessione del credito.

Luigina Azzoni (Area Tecnica) parlerà di Regolamento transitorio della Pac per il biennio 2021-2022, illustrando lo stato dell’arte della futura Pac e dei programmi sul Green Deal e la Next Generation EU, gli aspetti delle misure de minims e degli aiuti di stato. Sotto la lente anche la condizionalità.

Lucia Bellini (Area Tecnica) illustrerà le novità del Psr 2021 (bandi aperti e agevolazioni per i giovani), presentando anche i nuovi servizi innovativi offerti da Coldiretti Mantova su sostenibilità e bilancio aziendale; un altro tema riguarderà la cumulabilità dei contributi pubblici e del credito di imposta.

Alberto Lombardi presenterà le novità legate alla campagna assicurativa 2021 e le agevolazioni per le avversità atmosferiche.

La conclusione dei lavori sarà affidata al presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra.