Nuova rotatoria di Formigosa, a giugno la consegna dei lavori

MANTOVA Completare il progetto esecutivo prima della fine di marzo 2021 e bandire la gara ad aprile per appaltare i lavori entro maggio e consegnarli all’impresa che si aggiudicherà l’appalto e iniziare le attività di cantiere entro la fine di giugno. Questo il nuovo cronoprogramma dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria di Formigosa così come è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in Comune a Mantova alla presenza del sindaco della Città dei Gonzaga e del Presidente della Provincia.

Il rondò andrà a mettere in sicurezza l’incrocio tra la ex S.S. 482 Alto Polesana e via Gatti, a Mantova.

L’opera, del costo complessivo di 1.450.000 euro, sarà finanziata dall’amministrazione di vie Principe Amedeo per 400 mila euro, dal Comune capoluogo per 350 mila euro e da un contributo di 700 mila euro della Regione nell’ambito del fondo “Patto per la Lombardia”.

L’intervento nasce dall’esigenza di rendere più sicure le manovre di svolta da/per il centro abitato di Formigosa e per garantire una maggiore fluidità alla circolazione dei mezzi pesanti che impegneranno l’incrocio.

Siamo, infatti, nelle vicinanze del Porto di Valdaro, dove sono state realizzate importanti opere di urbanizzazione finalizzate allo sviluppo dell’area portuale stessa. Anche per garantire collegamenti funzionali con l’area è necessario realizzare un intervento che consenta l’accesso, in totale sicurezza, alla nuova area artigianale. “La realizzazione dell’opera – ha spiegato il presidente dell’ente di Palazzo di Bagno Beniamino Morselli – andrà a vantaggio della pubblica incolumità, consentirà una maggiore fluidità del traffico ed una notevole diminuzione della pericolosità di attraversamento dell’incrocio garantendo nello stesso tempo, collegamenti funzionali con l’area artigianale. L’intervento era già presente nell’elenco dei lavori pubblici della Provincia del 2020 ma per una serie di motivi, dallo scopprio della pandemia alla complessità stessa dell’opera dovuta alla necessità di superare una serie di interferenze con linee che passano nel sottosuolo, i tempi si sono allungati”. Anche i costi risentono delle difficoltà che dovranno essere superate in sede di cantiere.

“Un’opera attesa da molti anni – ha detto il sindaco Mattia Palazzi – che abbiamo cofinanziato come Comune tre anni fa. Un altro impegno mantenuto, fortemente richiesto dai residenti di Formigosa”.

Dalla consegna dei lavori sono previsti nove mesi di attività per arrivare alla realizzazione completa del rondò.