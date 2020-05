Corsa alla sanificazionm, ma occhio ai ciarlatani: servono prodotti specifici

MANTOVA MantovaScattano dal 18 maggio le riaperture dei negozi a patto però del rispetto delle regole anti-Coronavirus. Tra queste l’uso delle mascherine, l’accesso contingentato oltre all’obbligo della sanificazione degli ambienti. Ma cosa si intende e come si fa la sanificazione di un negozio? Esistono ditte specializzate che sanificano i luoghi ad esempio con l’ozono ma ci sono anche le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare dello scorso 22 febbraio riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19. Le ditte mantovane specializzate in sanificazione di interni sono state in questi giorni prese letteralmente d’assalto. Decine le chiamate per potere essere pronti a riaprire con tutto in regola e senza incorrere in eventuali sanzioni, anche se la normativa in tal senso, in effetti, non è chiara. «Partiamo dal presupposto che la sanificazione in quanto tale viene fatta da molte persone da prima dell’avvento del virus. Si tratta di modus operanti obbligatorio per legge in molte aziende, Ma, ovviamente, in questo periodo, i clienti sono aumentati anche perchè è riconosciuto il fatto che la sanificazione adesso sia necessaria, – spiega Gianni Burato , della All Service di Mantova -. La richiesta arriva sia dalle aziende che dai negozi che dai locali di ristorazione. Il nostro lavoro, ovviamente, è quello di rendere salubre l’ambiente e pronto per accogliere la gente. Utilizziamo prodotti specifici con tro il Covid come anche macchinari particolari. Rilasciamo, tra l’altro, un documento al titolare del locale che certifica il nostro lavoro. Un trattamento fatto da professionisti e non da ciarlatani improvvisati». Ma cosa significa sanificare un’ambiente in periodo di Coronavirus? «Per rendere sicuri gli ambienti dal punto di vista igienico sanitario si inizia da una pulizia con acqua e sapone e con prodotti più mirati rispetto a quelli che si utilizzano solitamente fino ad arrivare, per l’appunto, alla sanificazione con invece con presidi medici chiururgici particolari. Lo step, questo, che facciamo noi ditte autorizzate e iscritte alla Camera di Commercio – afferma il titolare di Mantova Service, Raffaele La Marca, azienda leader del settore che opera in diversi ospedali, Comuni, scuole e tribunali -. Con il termine sanificazione, quindi, si intende un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti, abbassando drasticamente la carica batterica presente negli ambienti come quelli di un negozio o di una fabbrica, grazie a prodotti, come detto, chimici specifici e nel caso del Covid. L’intervento dura almeno una settimana ma se l’ambiente viene tenuto pulito e arieggiato, lo stesso trattamento può essere rifatto anche dopo 15 giorni». La Marca, poi, si sofferma su la questione degli abusivi, di quelli, cioè che millantano questo tipo di professione ma che in realtà sono solo persone che si sono improvvisati imprenditori del settore. «Sono tanti ma soprattutto incapaci,. Occorre sempre prendere informazioni perchè invece che sanificare potrebbero fare più danni». (s.)