Ciclismo – Passerella per i Giovanissimi del Ciclo Club 77

GUIDIZZOLO Il Ciclo Club 77, come da tradizione, prima di dedicare la propria attenzione agli impegni della nuova stagione agonistica, ha proposto la tradizionale passerella di presentazione degli atleti che formano la compagine giovanissimi.

Ieri sera, nell’accogliente cornice della sala convegni dell’Idromeccanica Lucchini di Guidizzolo, alla presenza di un tecnico di grande prestigio come Valerio Piva, campione locale ed oggi ds del Team Jayco Aiula, i dirigenti del sodalizio arancioverde hanno illustrato i programmi della stagione 2024 e al tempo stesso presentato agli addetti ai lavori i propri gioielli.

Oltre a Piva, il parterre della serata comprendeva gli ex campioni delle due ruote: Maurizio Vandelli, Dimitry Konichev, Ruggero Gialdini, Mario Chiesa, Damiano Cima e Michael Bresciani; il presidente provinciale Fci, Fausto Armanini, con il suo vice Lido Baracca.

Anche quest’anno il team guidizzolese punterà in particolare sui baby e sull’handbike.