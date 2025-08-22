Ginecologia, tecnica endoscopica mininvasiva all’avanguardia

MANTOVA Una tecnica chirurgica mininvasiva per interventi ginecologici che sfrutta l’accesso naturale vaginale abbinata ad una visione endoscopica con tempi di ripresa più rapidi. È il principio alla base della nuova procedura innovativa vNOTES (vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery), impiegata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Mantova.

L’accesso vaginale per interventi ginecologici è un approccio chirurgico che ha una lunga tradizione. La classica chirurgia transvaginale ha però limiti rilevanti per la difficoltà di visione e di operare in sicurezza su strutture profonde a causa della ristrettezza del campo chirurgico.

“La vNOTES – precisa il direttore della Ostetricia e Ginecologia di Mantova Gianpaolo Grisolia – permettendo una visione più ampia con l’uso della telecamera endoscopica consente di oltrepassare questi limiti, coniugando i benefici della chirurgia vaginale con quelli della moderna laparoscopia. L’intervento sarà così a ridotto impatto, con conseguenti degenze più brevi e un recupero più veloce”.

Con questa tecnica è possibile eseguire interventi come l’asportazione dell’utero (isterectomia) e degli annessi, in pazienti affetti da patologie ‘benigne’. Si può inoltre intervenire su ovaie e tube quando ci si trovi in presenza di cisti ovariche o gravidanze tubariche. In casi selezionati questo tipo di chirurgia può essere d’ausilio in alcuni interventi di ricostruzione del pavimento pelvico.

Grazie all’assenza di incisioni addominali, è possibile ottenere quasi a un azzeramento del dolore post operatorio e la paziente generalmente viene dimessa già in giornata. Chi è stato sottoposto a questo tipo di chirurgia può alzarsi dal letto già la sera stessa dell’intervento. Inoltre, alla degenza ridotta si abbina anche il vantaggio estetico di una chirurgia senza incisioni e senza cicatrici.