Scontro fra un’auto e una moto: 27enne ricoverato a Brescia

CASTIGLIONE DELLE STIIERE Oggi pomeriggio alle 16 circa a Castiglione delle Stiviere in via Cavour, per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale tra una moto ed una autovettura Lancia Y.

Il conducente della moto, un 27enne del luogo, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’Ospedale di Brescia, non in pericolo di vita. Il conducente del veicolo, un 69enne di Carpenedolo, è rimasto illeso.

Rilievi di legge a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere.