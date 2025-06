Giovani amministratori mantovani si raccontano, oggi alla Casa del Mantegna

MANTOVA – A un anno dalle elezioni amministrative del 2024, la Provincia di Mantova, in collaborazione con la rete dei giovani amministratori mantovani, promuove l’incontro “Un anno al servizio delle nostre comunità”. L’evento è dedicato alle esperienze, alle sfide e ai risultato concreto raggiunto da sindaci, assessori e consiglieri comunali under35, eletto riconferma” nei vari Comuni della provincia. L’incontro rappresenta un’opportunità di testimonianza dell’operato e delle azioni messe in campo nei singoli Comuni, creando così una rete virtuosa in cui le buone pratiche possono essere condivise, adattate e replicate. Questo scambio di esperienze permetterà di identificare modelli operativi che, essendo stati sperimentati con successo sul territorio, potranno essere adottati in contesti diversi, garantendo così continuità, innovazione e una crescita sistemica del servizio pubblico. L’evento, aperto al pubblico, si terrà oggi alle ore 18:30 alla Casa del Mantegna, in via Acerbi 47 a Mantova. A guidare il dialogo saranno le giornaliste Antonia Bersellini Baroni e Rachele Turina che accompagneranno gli amministratori in un racconto diretto del loro percorso nei primi dodici mesi di mandato. Durante l’incontro verranno esaminati temi quali le politiche giovanili, la partecipazione civica e gli strumenti per una governance sostenibile, oltre ai progetti innovativi realizzati e agli ostacoli superati nel quotidiano amministrativo.