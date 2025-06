Job days, 39 aziende colloquiano con 70 diplomandi di Forma

MANTOVA – Due giorni di Job days presso le sedi di Mantova e Castiglione di Formazione Mantova, azienda speciale della Provincia di Mantova. I due eventi sono stati organizzati per permettere alle imprese in cerca di personale qualificato di colloquiare con 70 diplomandi del Centro di Formazione Professionale. Le aziende hanno avuto la possibilità di incontrare i candidati e valutare i loro profili professionali. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le principali associazioni di categoria: Apindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria: 39 sono state le aziende che hanno partecipato ai Job days, 24 per la sede di Castiglione e 15 per la sede di Mantova tra cui Golden Point, Sky Nrg, Freddi dolciaria, Pata, Cmm, Forgia di Bollate, Calze Beneduci, Gubela, Teclumen, Amica Chips, G.R., Pecso cavi, Perteghella, Rebos, Norman, Ferrari costruzioni, Zanoni, Rangoni e Affini, Delcar, Impianti elettrici Beffa, Elettro impianti Capelli Lorenzo, Lodi Pasini, Grassi Eletromeccanica, Octis, Scalco Grasso, Materia Prima, La Fragoletta, Locanda delle Grazie, Sucar Brusc, Ciocapiat, Pasticceria Atena, Centro Estetico Salus Lab, Master Nails, Studio 53, Francesca Negri, Hair Bro, Estetica Sabrina di Turetta Sabrina, Hart Decò di Scubla Edoardo, SM Style di Sandra Alberti. Durante le giornate sono intervenuti il presidente della Provincia Carlo Bottani, il sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi, la presidente del Cda di ForMa Roberta Gaburri e la consigliere delegata alla Formazione e Istruzione della Provincia Maria Paola Salvarani che si sono dimostrati molto soddisfatti dell’adesione delle aziende all’iniziativa e del loro interesse alle qualifiche in uscita dal Centro di ForMa. A sei mesi dal conseguimento del diploma di Istruzione e formazione professionale i risultati di inserimento lavorativo sono molto buoni: ha un lavoro oltre l’85% dei diplomati del settore meccanica utensili e automazione industriale, elettrico, riparatore veicoli a motore, cucina e sala bar, oltre il 60% per il settore commerciale vendite, estetica, acconciatura.