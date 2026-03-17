Gli studenti del Fermi in visita alla Vecchi Srl: scuola e impresa sempre più vicine

Una mattinata all’insegna della scoperta, dell’orientamento e del dialogo tra generazioni quella vissuta dagli studenti dell’ITIS Fermi, protagonisti di una visita didattica presso la sede produttiva della Vecchi Srl a Curtatone. L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per avvicinare concretamente la scuola al tessuto imprenditoriale del territorio, consentendo ai ragazzi di osservare da vicino i processi produttivi e comprendere le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Accolti dalla famiglia Vecchi, gli studenti hanno potuto visitare i reparti di produzione, approfondendo le diverse fasi di lavorazione e ascoltando il racconto della storia imprenditoriale che ha portato la Vecchi Srl a diventare una realtà riconosciuta nel settore degli impianti di scarico per il comparto automotive. L’azienda, attiva da decenni, si distingue per la capacità di seguire internamente l’intero ciclo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione finale, puntando su innovazione tecnologica e qualità manifatturiera. Tra le eccellenze del gruppo spicca il marchio Spark, punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di sistemi di scarico ad alte prestazioni per moto. L’azienda è anche fornitrice storica di importanti marchi automotive come BMW, Aprilia, AMG, Lamborghini, Porsche e molte altre realtà del settore, consolidando nel tempo una reputazione basata su ricerca, sviluppo e collaborazione con case di prestigio a livello mondiale.

La visita si inserisce in un percorso educativo sempre più orientato alla collaborazione tra istituti tecnici e imprese. Creare momenti di incontro diretto tra studenti e aziende significa infatti favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità professionali, stimolare curiosità e interesse verso le discipline tecniche e contribuire a formare figure preparate ad affrontare le sfide dell’industria contemporanea.

“Vorrei esprimere un sincero ringraziamento all’azienda Vecchi Srl per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate – sottolinea il professor Paolo Cremona, insegnante dell’ITIS E. Fermi e tutor per l’orientamento e i percorsi formativi scuola-lavoro degli studenti partecipanti – la nostra scuola sostiene con convinzione iniziative come questa perché rappresentano occasioni di grande valore educativo. Gli studenti possono apprezzare come le conoscenze scolastiche trovino concreta applicazione nella realtà dei processi produttivi aziendali. Questi incontri diretti con le imprese aiutano a strutturare un dialogo sinergico tra la scuola e il tessuto produttivo del territorio mantovano. Le aziende diventano così un luogo in cui si apprende ed i ragazzi possono sviluppare una crescente consapevolezza del loro percorso di studio e soprattutto orientare le future scelte professionali”.

Esperienze come questa permettono ai giovani di comprendere come dietro ogni componente industriale vi sia un lavoro complesso fatto di progettazione, competenze specialistiche e passione. Entrare in azienda e vivere da vicino la realtà produttiva rende più concreto il percorso di studio e aiuta gli studenti a immaginare il proprio futuro professionale.

“Aprire le porte della nostra azienda agli studenti è sempre un momento molto importante – aggiunge Melania Vecchi – portare i ragazzi all’interno della realtà produttiva significa permettere loro di vedere concretamente cosa c’è dietro un prodotto, quante competenze, passione e lavoro di squadra siano necessari per realizzarlo. Crediamo che esperienze come questa possano rappresentare un’occasione preziosa per incuriosire e appassionare i giovani, aiutandoli a comprendere meglio il valore della formazione tecnica e le opportunità che il mondo industriale può offrire per il loro futuro”.

L’iniziativa conferma quanto sia strategico rafforzare il dialogo tra scuola e impresa: un investimento fondamentale per il territorio, per le aziende e soprattutto per le nuove generazioni.