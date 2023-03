Il 18 marzo, Sant’Anselmo, servizio bus ridotto come nei festivi

MANTOVA Apam informa che per l’intera giornata di sabato 18 marzo, in occasione festa di Sant’Anselmo Patrono di Mantova, il trasporto pubblico urbano effettuerà servizio ridotto come da giorni feriali non scolastici. Il servizio di trasporto pubblico interurbano effettuerà servizio regolare ad eccezione delle corse bis per gli studenti in arrivo e in partenza da Mantova. Pertanto per la giornata di sabato verranno soppresse, modificate o aggiunte alcune corse delle linee 2, 6, 7A, 8, 11, 13, 15, 16A, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 31A, 35, 46, 50, 57A, 58, 59 e Navetta Bagnolo. Nella giornata di sabato 18 l’Infopoint di Piazza Cavallotti sarà chiuso. Per l’elenco completo delle corse soppresse e modificate verificare alla pagina dedicata alle news sul sito www.apam.it.