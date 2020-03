Il cordoglio della giunta per la scomparsa di Luca Barlera

MANTOVA Il sindaco Mattia Palazzi e la Giunta del Comune di Mantova hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Luca Barlera.

“Apprendiamo tristemente della prematura scomparsa di Luca Barlera. Un professionista di notevole valore ma prima ancora una persona dotata di grande umanità e di una vivida attenzione verso il mondo che lo circondava. Uno sguardo il suo che ha trovato nella fotografia il mezzo espressivo ideale per raccontare fedelmente la quotidianità, nella sua bellezza e asprezza, narrando così giorno dopo giorno un pezzo importante di storia della nostra città. Il Sindaco e la Giunta si stringono attorno al papà Luigi, alla mamma Rosa, alla moglie Elena e al figlio Mathias, in un abbraccio riconoscente e sincero, unendosi al loro cordoglio”.