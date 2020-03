Uniti in vita così come nella morte, madre e figlio se ne vanno a poche ore di distanza l’una dall’altro

RONCOFERRARO – Dopo un’esistenza trascorsa fianco a fianco se ne sono andati a poche ore di distanza l’una dall’altro. Forse una casualità o un segno del destino, che in questo caso specifico nulla ha a che vedere con l’emergenza sanitaria in corso. Una doppia dipartita, per cause diverse ma del tutto non collegate al Covid-19, che nella tragicità dell’evento luttuoso unisce anche nella morte, così com’è stato nella vita, una madre al proprio figlio. È la storia di Mafalda Sbronzeri, vedova Mantovani, 94enne di Roncoferraro deceduta lunedì sera nella propria abitazione di via Cristoforo Colombo. Poco più di dodici ore dopo, ieri attorno alle 13, l’anziana è stata raggiunta anche da uno dei tre figli, Luciano Mantovani, 68 anni, e da tempo gravemente malato. A darne il triste annuncio sono Romano e Carlo Mantovani, rispettivamente figli e fratelli dei due deceduti, oltre ai nipoti e i parenti tutti. Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio, dalle 15.30, in forma strettamente privata con una benedizione nel cimitero locale ove, le salme giungeranno entrambe dall’abitazione di via Colombo 6. I familiari ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al lutto.