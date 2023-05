Il Covid fa un’altra vittima, e al Poma un paziente in rianimazione

MANTOVA La pandemia è finita ma il Covid resta, come abbiamo rimarcato nei giorni scorsi su queste stesse pagine, e a conferma di questa situazione c’è l’ultimo report settimanale di Ats Val Padana sui contagi e i ricoveri nella nostra provincia. Un report dal quale emerge che uno dei due pazienti Covid attualmente in terapia intensiva è ricoverato a Mantova. Inoltre a Mantova è stato registrato purtroppo un nuovo decesso per Covid lo scorso 5 maggio. Dall’inizio della pandemia i decessi registrati nel Mantovano sono stati 2081, mentre a livello regionale sono 45.939 (di cui 41 negli ultimi sette giorni). Pressoché invariato il numero di persone ricoverate per Covid nelle strutture ospedaliere del Mantovano: erano 15 venerdì scorso 5 maggio, sono 16 alla data dell’ultimo aggiornamento settimanale, venerdì scorso 12 maggio. Sono invece sensibilmente calati i contagi durante la scorsa settimana: 123 per una incidenza di 30,23 nuovi casi ogni 100mila abitanti. La settimana precedente i contagi erano stati complessivamente 132 per un’incidenza di 32,44 casi ogni 100mila abitanti. Il calo di casi di Covid è un trend comune a tutte le province lombarde, ma il Mantovano è una delle province in cui la diminuzione dei contagi è stata tra le più contenute. Infatti sette giorni prima era al settimo posto a livello regionale per quel che riguarda l’incidenza ogni 100mila abitanti. Attualmente è invece la terza per incidenza.