In Duomo venerdì sera la messa per i dipendenti defunti di Upim

MANTOVA – Domani sera alle ore 18, in Duomo, saranno commemorati con una messa i dipendenti defunti dell’Upim e i loro famigliari. Appuntamento ormai tradizionale, a cui l’ex personale dei Grandi Magazzini è molto legato perché permette di ritrovarsi e pensare per un momento a chi non c’è più. Sarà anche l’occasione per ricordare il 62esimo anniversario dell’apertura, in centro città in piazza Cavallotti, del mega store de La Rinascente. Dove ora si trova il Carrefour, nel lontano 1958, prese vita l’Upim, per circa 40 anni punto di riferimento dei mantovani per gli acquisti. Gli anni scorsi, a dicembre, le ex dipendenti si riunivano a cena per un momento di convivialità e per scambiarsi gli auguri di Natale. Purtroppo quest’anno, vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non sarà possibile. (cris)