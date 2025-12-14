Inaugurato a Lunetta il nuovo Centro Sociale “Alessio Artoni”

MANTOVA Prima c’era un vecchio Palasport fatiscente. Al suo posto ora c’è il nuovo Centro Sociale, uno spazio pubblico per tutti inaugurato ieri a Lunetta intitolato al maestro Alessio Artoni, compositore, produttore musicale, architetto e per tanti anni direttore della Banda Città di Mantova.

Il Centro sorge in via Valle d’Aosta 16, tra l’Università e le scuole primarie. A tagliare il nastro i bambini con il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, davanti ai residenti, ai rappresentanti delle associazioni, a tanti piccoli nella giornata speciale di Santa Lucia. E’ stato un momento di festa animato anche dalla musica della Banda Città di Mantova “Alessio Artoni”.

Il nuovo impianto ospiterà le attività del quartiere. La struttura è stata realizzata con un piano fuori terra e su una superficie di 450 metri quadrati. Il pergolato esterno scoperto è di 492 metri quadrati, l’area cortiva esterna è di 1.153 metri quadrati. Può contare sulla nuova illuminazione e sulla videosorveglianza. Può contenere 220 persone al chiuso, mentre nel periodo estivo, utilizzando gli spazi del porticato, le presenze possono arrivare fino a 400 persone. E’ costato 2.150.000 euro, di cui 1.860.000 euro provenienti dal fondi del Pnrr.

“Le persone hanno bisogno di luoghi vivi dove incontrarsi – ha sostenuto Palazzi -, senza essere costrette a spendere per conoscersi e costruire iniziative insieme. Noi li stiamo creando in tutti i quartieri. Alessio sarebbe contento di sapere che un luogo nel quale ha dedicato tanta passione per insegnare musica continuerà a farlo nel suo nome”. Hanno preso la parola anche gli assessori ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli e alla Famiglia Chiara Sortino, oltre che il volontario Luciano Martini e al progettista Marco Pavarani. Da gennaio il Centro sarà pienamente operativo.